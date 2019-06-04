牙醫搞上車友妻 傳LINE盼「每次老婆都吃的飽飽的」

2019-06-04 11:36

〔記者溫于德／台北報導〕熱愛單車運動的一名牙醫，被控偷腥車友妻子，另被掌握傳LINE訊息調情稱：「希望每次老婆（指車友妻）都吃的飽飽的」；牙醫雖否認不軌，車友妻子也反控丈夫強制性交，台北地院仍認定牙醫與車友妻子共同侵害配偶權，判應連帶賠償30萬元，可上訴。

車友指出，因為與牙醫是自行車車友、逐漸熟識，妻子後來接受牙醫治療，卻與牙醫發展婚外情，而他之所以知情，全因牙醫妻子提供LINE對話紀錄給他，因此連帶索賠兩人200萬元。

但車友妻子委任律師否認LINE對話內容具真實性，且若真由牙醫妻子提供，為何牙醫妻子未提告？顯然刻意偽造；律師還說，車友婚後突然習性大變，伴隨慣性肢體暴力情形，只要稍不如車友的意，隨即對車友妻拳腳相向，且毆打次數頗多，然而，車友妻為維持婚姻和諧，選擇隱忍未驗傷。

律師接著說，因車友衝突日趨嚴重，車友妻才前往驗傷存證，且本來打算提起刑事告訴並申請保護令，但車友苦苦哀求並保證永不再犯，車友妻才心軟未提告，殊不知，車友非但未改善，反而變本加厲，導致車友妻終究不堪其擾，向法院聲請保護令獲准。

律師也說，車友自去年起有嚴重性暴力傾向，動輒強制要求車友妻發生性行為，導致車友妻身心受創，須長期就醫並服藥以控制病情，高男提告毫無理由；況且，車友妻提起的妨害性自主案件，尚由檢察官偵辦中。

牙醫則否認LINE內容是他與車友妻間的對話，並堅稱兩人絕無婚外情。

法官認為，就LINE內容，牙醫妻子已在另案具結證稱：「是我傳給車友的」，因此認定並未經編輯、竄改，可作為本案證據使用；再者，觀察LINE對話紀錄，兩人互傳提及「我希望每次老婆ㄉ吃的飽飽的」、「我也都吃的很開心喔」、「我又變成食物了」等語，顯見對話內容充滿性暗示，確實超出普通朋友之情誼，可見侵害車友配偶權，判應連帶賠償30萬元。

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