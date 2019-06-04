74歲阿公南下高雄找不到工作 警察掏腰包送他搭車回家

2019-06-04 09:06

〔記者黃建華／高雄報導〕「老爺爺，你怎麼坐在派出所門口啊?」新興警分局中山路派出所員警李淵於日昨看見派出所前的階梯坐著一位白髮老翁，神情落寞，上前關心才知74歲的洪姓老翁從北部南下謀職碰壁，流落街頭數日，警方慷慨解囊買車票並護送老翁搭客運返家，讓老翁淚眼盈眶直說「謝謝」。

洪翁表示，家住新北市中和區，因為看到報紙上有刊登大樓管理員工作，遂而南下高雄應徵，原本想說工作一段時間後有錢再返回北部，卻因年邁未受青睞而沒錄取，因而滯留於高雄天天流浪街頭，想要返回新北市的住家，卻一直無法湊齊車資，沮喪之際看到派出所就暫時坐在門口休息一下。

員警同情老翁遭遇，請其進入所內，提供老翁蔬果汁與麵包果腹，老翁才告知已三天沒有吃過正常的一頓飯了，身體虛弱地連走路都覺得吃力，幸好遇到員警及時救濟才能免於繼續挨餓。

恢復體力之後，員警見老翁欲言又止，一問才知老翁想回北部又沒錢，警方遂主動提供老翁返家的客運、計程車費用，老翁直向員警表示感謝，並說:「有你們真好。」

員警陪同老翁至客運站劃位並且告知客運人員協助老翁上下車安全，老翁見員警熱心幫忙深受感動，老淚縱橫地向員警道謝:「若不是員警慷慨資助，還不知道要流落街頭行乞幾天才有辦法回家。」員警最後協助老翁搭上客運，雙方隔著車窗相互道別離。

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