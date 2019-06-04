通緝犯狂逃 警察飛車追緝 高雄鬧區硬逼車逾30分鐘

2019-06-04 08:58

〔記者黃建華／高雄報導〕林姓槍砲案件通緝犯，昨晚駕車攜帶毒品遇保大警網攔查，拒檢一路亡命逃竄，最後在中正路高速公路南下交流道旁被警方攔下，破窗將林男以辣椒水制伏，起獲海洛英、安毒與電子磅秤，但逮捕過程造成2警受傷，所幸送醫並無大礙。

保大黎明中隊巡邏警組「黎明63」警員劉屏生、陳俊宏、徐岷瓘等3人，昨晚8時多在前鎮區一心路與文橫路口見一部黑色賓士車違停在紅線區，妨礙交通。

警方欲趨前勸導及盤查時，該車駕駛神色慌張並立即駛離，警方尾隨該車，並以M-POLICE警用電腦查詢，發現車主係「毒品列管人口」。

警方於三多路、中華路口向前攔查，示意該車停車檢查，該車假意配合，待員警靠近時又立即加速駛離，並沿中華路在市區高速逃竄，警方鳴笛尾隨在後並通報線上警網協助攔截圍捕。

警方最後於8時45分在中正路高速公路南下交流道旁將該車攔下，警方下車喝令駕駛下車接受盤查，但駕駛拒不配合，員警立即以甩棍破窗尾蓋將該車前擋風玻璃、左、後前車門及右前車門玻璃擊破，欲以強制力讓該駕駛下車接受盤查時，駕駛竟徒手反抗，執勤員警立即朝該駕駛噴辣椒水壓制，才順利將林姓駕駛拖下車壓制逮捕。

警方逮捕過程中，陳姓員警左手擦傷及右手腕割傷，經送國軍802醫院縫三針，劉員左手大拇指擦傷及右手腕拉傷。

經查，林男因槍砲彈刀案件被法院判刑3年8個月未到案執行，遭橋頭地檢署於2019年4月22日發布通緝，警方搜索該車，共搜出一級毒品海洛因16包（毛重共59.5公克）、二級毒品安非他命1包（毛重共0.5公克）、鐵製吸食器、玻璃球吸食器各1支、電子磅秤1台及分裝用空夾鏈袋共1015只。全案除將林嫌解送橋頭地檢署歸案，另將針對所查獲之毒品，會同刑警大隊向上溯源擴大偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法