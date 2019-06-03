6/3 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
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威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

2019-06-03 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（6月3日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：20、23、24、29、35、38，第二區：01。

38樂合彩：20、23、24、29、35、38。

雙贏彩：02、05、07、11、12、13、14、16、17、19、23、24。

今彩539：16、19、21、36、38。

39樂合彩：16、19、21、36、38。

3星彩：996。

4星彩：9443。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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