6/3 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（6月3日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：20、23、24、29、35、38，第二區：01。
38樂合彩：20、23、24、29、35、38。
雙贏彩：02、05、07、11、12、13、14、16、17、19、23、24。
今彩539：16、19、21、36、38。
39樂合彩：16、19、21、36、38。
3星彩：996。
4星彩：9443。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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威力彩：第一區：20、23、24、29、35、38，第二區：01。
38樂合彩：20、23、24、29、35、38。
雙贏彩：02、05、07、11、12、13、14、16、17、19、23、24。
今彩539：16、19、21、36、38。
39樂合彩：16、19、21、36、38。
3星彩：996。
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