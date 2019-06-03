未保持安全車距 彰化4車追撞、1命危5輕傷

2019-06-03 16:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市中山路昨（2）日晚間11時23分發生4車連環撞車禍，莊姓男子駕駛白色休旅車下台76快速道交流道後，疑似恍神未減速，追撞前方2部車輛，導致陳姓男子駕駛的銀色小客車因撞擊力大，車輛翻覆，困在車內一度無呼吸心跳，現場共造成1重傷5輕傷。警方初步調查，莊姓駕駛疑未保持安全車距釀禍，詳細肇事原因仍在調查中。

警方調查，昨日晚間11時23分許，莊男（32歲）駕駛白色休旅車下台76線交流道，往西走柳橋西路，接近中山路路口時，前方車輛因當時綠燈剛亮剛起步，但莊男未減速，直接撞向陳男（40歲）駕駛的銀色車輛，陳男遭猛烈撞擊，先擦撞護欄，又撞向前方藍色車輛，莊男則又向前撞到1輛小貨車才停止，其中銀色車輛，因前後撞擊翻滾毀損嚴重，陳姓車主也因車輛四腳朝天，動彈不得。

事發後彰化縣消防局立即出動4分隊前往就護，也有熱心民眾以貨車擋住後方來出，避免2次追撞，消防隊員以破壞器材救出傷患，其中陳姓男子一度傳出失去呼吸心跳，經送醫急救恢復生命徵象，另有3男2女輕傷，所幸都無生命危險。

員林警分局交通隊表示，4車駕駛酒測值均為零，據莊男初步供稱，下交流道後因一時恍神，才會撞上前方車輛，不過肇事原因仍須進一步調查。

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