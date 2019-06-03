處長喝花酒不算貪污？ 二審逆轉重判10年2月

2019-06-03 16:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕交通部觀光局茂林國家風景區管理處前處長許正雄被控收回扣案，地院調查喝花酒沒有對價關係，又查無貪污證據，並指廠商為脫罪而認罪協商，判決無罪，案經高雄高分院審理後，下午大逆轉改判有罪，許處有期徒刑10年2月、副處長楊國聰處則維持無罪判決。

檢方指出，2011年間起，當時茂林風管處長的許正雄向承攬「六龜區及賽嘉樂園遊憩服務設施工程」委託設計監造劉姓建築師，索討決標金369萬的5％回扣，許前後共涉嫌索賄81萬元。

此外，吳姓、林姓包商以1587萬元承攬「六龜遊客中心舊址遊憩服務設施整建工程」後，涉嫌設宴招待許和副處長楊國聰後，又轉往「香格里拉」酒店喝花酒，案經檢方偵結，劉、吳、林3人緩起訴處分，許、楊被依貪瀆罪起訴。

高雄地院調查，劉、吳、林等人的認罪證詞，積極事證有待商榷；至於招待官員喝花酒的請客文化存在已久，雖有悖公務員守份自持官箴，但業者為期建立「特別私交」招待的飲宴行為，非等同貪污治罪條例所處罰的職務上行為，如果無法證明官商間有對價關係，充其量只是違反公務員行政倫理範疇，認定罪證不足。

不過，二審合議庭則採信劉證詞，認定劉和許共見面5次，每次見面後，劉就去領錢，共行賄許25萬元，因此改判有罪，可上訴。

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