幻想好奇摸女臀 男子叫外賣竟是為了摸臀

2019-06-03 14:21

［記者楊政郡／台中報導］林男打電話叫飲料店送外賣，女子「小倩」送到東協廣場後，把她騙到8樓，趁機在樓梯間摸她臀部，女子尖叫，林竟出手拉頭髮，出拳毆打頭部才搭電梯逃離，法官審理發現林男有性侵前科，判9月徒刑及拘役50日。

判決書指出，今年2月10日下午，打電話到「小倩」任職的飲料店，佯稱訂購飲料5杯，並指定「小倩」外送至東協廣場C3棟，送達後請林下樓取飲料，林佯稱有客人走不開，要她送至7樓，且告知7樓電梯故障，須搭到8樓後再走樓梯下至7樓。

「小倩」依指示搭電梯至8樓，但電梯一打開，現場樓梯間十分黑暗髒亂且推滿雜物，「小倩」不敢下樓，打電話請林來取走，林事實上人還在1樓，他就從1樓搭電梯上8樓，然後要求「小倩」與他一起下樓。

但兩人並行之際，竟突然以手環抱腰部，「小倩」受驚嚇遂往下蹲縮，且大 聲尖叫，林趁機偷摸臀部1下，因「小倩」不斷尖叫呼救，林拉她頭髮，以拳頭揮往頭部，才從8樓搭電梯離去。

「小倩」打電話向店長求救，店長到現場後報警處理。

被告到案坦承不諱，供稱全部認罪，他打電話叫飲料外送的目的就是要摸女生屁股，是因為好奇才摸屁股，他有摸屁股及拉她頭髮。

法官發現林男有性侵前科，依性騷擾防治法判判9月徒刑，而傷害罪判拘役50日。

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