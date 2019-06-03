K他命比黃金貴？廚師不敵話術買一堆卻因這件事付諸流水

2019-06-03 13:49

〔記者許國楨／台中報導〕因檢警等相關單位查緝力度高，導致K他命暴漲到甚至比黃金貴的價格，有藥頭看準這點向到夜店的廖姓廚師遊說，還祭出「買多一點卡俗」的推銷話術，讓廖男甘心掏腰包花5萬元買了一堆K毒屯積，原以為買到賺到，但暗爽沒一天就因車子違停遇盤查，連同這堆K毒全數付諸流水。

台中市第三分局健康派出所警員鍾易蓉等員，上週巡經南區福新街發現一輛自小客大辣辣紅線違停上前盤查時，只見29歲廖姓駕駛神色越來越慌亂，雙手還不由自主直發抖，此舉讓員警疑心大起質問是否攜帶違禁物品，心虛廖男因太過緊張馬上坦承攜毒，主動從放置在副駕駛座的袋子內取出14包總重32公克的K他命交付。

擔任廚師的廖男供稱，前一天與友人去夜店時遇到一名陌生男子兜售毒品，對方表示，最近K他命的價格飆漲，每公克行情比黃金還貴上許多，此時若不屯積恐怕日後價格會更高，他因一時好奇又腦波弱，難以抵擋對方「買多一點卡俗」推銷話術，才會花5萬元取得這批毒品，沒想到因違停全部付諸流水，

警方表示，K他命價格原本每公克300元至500元間，後來因刑責輕導致施用人口急遽增加，開始漲到每公克1000元上下，這陣子檢警等相關單位強力掃毒，造成走私來源幾乎斷絕，一時間市場因缺貨連帶讓價格暴漲到每公克3000元左右，真的比黃金每公克1300到1500的波動價格還要昂貴。

以廖男持有的32公克K他命而言，目前毒品市場行情起碼近10萬元，他雖僅花5萬元即購得仍屬違法，訊後全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查毒品來源。

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