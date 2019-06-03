猥褻繼女下體 變態繼父辯：我疼愛女兒，才...

2019-06-03 12:25

〔記者溫于德／台北報導〕年過五旬的莊姓男子，與另名婦人再婚後同居，而婦人與前夫生的女兒因為求學所需，也被尚同住，豈料，莊男竟對繼女伸魔爪，猥褻鼠蹊部、臀部等敏感部位；但莊男到案仍辯稱是幫女兒擦藥，且因疼愛女兒，才忽略女兒已是大姑娘，絕無強制猥褻犯意。士林地院審理後拒絕採信辯詞，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判刑10月，可上訴。

莊男2015年5月21日與少女母親結婚；但莊男被控，去年6月18日凌晨1時許，見繼女在客廳，竟假借繼女膝蓋後側有濕疹須擦藥為由，要求繼女趴在沙發上讓他上藥，接著強摸繼女大腿、臀部、鼠蹊部、陰部外緣、肛門口等處。

繼女不甘受辱，隔天赴警局報案。

不過，莊男到案後否認強制猥褻，莊男辯稱，因見到繼女雙腳大腿上緣、臀部、鼠蹊部、大腿內側，均有皮膚紅點，才會用藥膏擦抹，另因疼愛繼女，才忽略繼女已是大姑娘，且絕未碰到繼女肛門口、陰部外緣及陰道口。莊的律師則說，全案僅繼女單一指訴，且繼女被猥褻地點在客廳，莊男豈有可能選擇隨時會被繼女母親發現之處犯案。

法官審理後拒絕採信莊男辯詞，另審酌案發同日凌晨2時許，少女傳LINE向友人訴苦表示：「我被摸陰道了」、「被我媽男友（指莊男）」、「只有忍住淚水」等語，法官認為，凌晨2時是常人亟需睡眠休憩時段，少女竟幾乎徹夜未眠，始終關注莊男動向，為的是保持高度警覺，甚至不敢起身如廁，直到莊男凌晨3時許離開。

法官最終認定，成年人莊男不顧繼女以踢腳、夾緊屁股並出聲質疑等方式推卻抗拒，強行猥褻，依法判有期徒刑10月。

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