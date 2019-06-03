三度大鬧急診室還打傷醫師 惡病患判刑10月

2019-06-03 10:38

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名吳姓男子去年三度因發燒等身體不適，前往小港醫院急診，要求住院不成竟口出穢言辱罵醫護人員，作勢打人，第三次更變本加厲在醫師建議他作登革熱篩檢，吳男拒絕後逃離醫院又折返，揮拳毆傷吳姓醫師左眼，並與保全扭打在地，受害醫師與高市衛生局為此提告，高雄地院一審將吳男依犯三件對醫事人員恐嚇，妨害執行醫療業務罪，判應執行有期徒刑10個月，如易科罰金30萬元。可上訴。

判決指出，吳姓男子為小港醫院常客，2018年5 月26日下午5 時8 分許，前往小港醫院急診室就醫，因請求醫師讓其住院未果，竟心生不滿，衝進護理站，對洪姓護理人員大罵「X你娘、沒良心」等語，並恫稱「你給我小心一點」，並做勢欲打人，妨害洪女執行醫療業務。

未料，同年7 月30日晚間10時58分，吳男再次前往小港醫院掛急診就醫，翌日凌晨以要買東西吃為由外出，不告而別後，又返回急診室繼續接受治療。經當日為其診療之急診室紀姓醫師告以其狀況已穩定，要他辦理自動離院並回門診追蹤即可，吳男因此不滿，竟對紀醫師大罵「X你娘機掰」（臺語）等語數次，並持隨身包裏做勢欲打人。

小港醫院雖曾兩度報警，但沒想到吳男變本加厲，同年9 月30日下午9 時許，吳因發燒、頭暈等症狀，再度前往小港醫院掛急診，由該院吳姓醫師為其看診，並建議其做登革熱篩檢，及至新陳代謝科門診追蹤治療。吳男因不願治療遂逃離急診室，竟於同日夜間又回到該院急診室，辱罵吳醫師並揮拳朝其左眼眶毆打，致吳醫師左眼外側撕裂傷，之後並與制止的保全人員扭打。

案經受害醫師與高市衛生局提告，吳男坦承犯行，遭高雄地院依犯三起對醫事人員以恐嚇之方法，妨害執行醫療業務罪，判應執行有期徒刑10個月，如易科罰金30萬元。可上訴。

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