「色老闆」要OL穿性感泳衣挨告 遭判賠慰撫金及資遣費

2019-06-03 10:11

〔記者溫于德／台北報導〕沈姓公司負責人被控要求OL穿性感泳衣給他看，還自爆與配偶「停機4年」，且要認OL為乾妹妹，最終遭提告索賠精神慰撫金與醫藥費，公司同時被要求給付資遣費。台北地院認定沈男確實性騷擾OL，加上自稱「色老頭」回傳訊息，顯然自知相關行為已導致OL不適，日前判賠10萬餘元，公司另要給付資遣費5萬餘元，全案仍可上訴。

OL指出，沈男經常無故觸碰她的身體，還要她穿性感泳衣提供觀賞，並自爆「已經與老婆分房停機4年」的私密話題，但礙於下屬身分，她只能忍氣吞聲；然而，去年5月底，她雖委婉拒絕沈男認她為乾妹妹、並告知過度熱情已導致她不適，卻反被指汙衊人格；即便OL後來向公司反應遭職場性騷擾，沈男依舊故我，使用具性暗示的詞語騷擾她。

OL最後不堪其擾，先向警局申訴性騷擾並離職，再向沈男索賠精神科醫療費與精神慰撫金共161萬餘元，另要公司給付她資遣費5萬餘元。

否認性騷擾的沈男提出台北市政府職場性騷擾申復調查報告為證，自辯社會局並未認定他性騷擾，且OL任職期間大家相處融洽，直到自己提起「認乾妹妹」一事，發生誤會才產生嫌隙，另又因公司不願開立非自願證明書，OL才開始挾怨報復，胡亂檢舉提告。

沈男辯詞最終未被採信；法官也解釋，沈男雖以職場性騷擾申復報告為證，但社會局報告主要針對沈男向OL提及「性感」、「腿很細」等用語，綜合兩人LINE訊息與臉書互動而做成，卻無法從兩人間的「平和」對話，看出OL有懼怕、排斥感覺，不能就此推論沈男言行並未性騷擾；況且，沈男後來自稱「色老頭」回傳訊息給OL，顯然自知相關行為已導致OL不舒服。

法官最終判沈男應賠償10萬餘元精神慰撫金、醫藥費給OL，公司另要給付資遣費5萬餘元。

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