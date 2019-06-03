警車「綠燈停、紅燈走」 交通違規被「抓包」

2019-06-03 08:36

〔記者謝介裕／南投報導〕誰說「馬路3寶」一定是老人、女人、屁小孩？最近網友po出一段員警因誤判交通號誌而涉及紅燈左轉、路口倒車等違規情節的畫面，引發網友熱議，笑稱：「3寶警察」做了最壞的示範，相關交通法規恐怕需要好好加強教育﹗

據南投警界透露，影片中的路段疑是在彰化縣，當時警車前方雖是綠燈，但因是4個燈號的交通號誌，員警直覺一定有「左轉燈」號誌，便停在內線車道等待，結果等到前方綠燈變為紅燈，隨即踩油門左轉到了路口時，才抬頭驚覺並無「左轉燈」號誌，為了掩飾違規闖紅燈，竟然又將車倒退回原先的停車線，整個過程險象環生，也被往來的駕駛錄下po上網後，引發各界關注。

南投縣警察局交通隊組長李安景看過該影片後表示，交通號誌的燈號多寡，與固定式交通違規自動照相桿設置一樣，都是依交通狀況而定，並非一定有左轉或右轉的燈號，該案就是駕車的員警太過於自信，未注意燈號之間的變換，才出現「綠燈停、紅燈走」的闖紅燈違規行為，依道路交通管理處罰條例，可處2700元罰鍰。

李安景說，員警身為執法人員，更應做人民的榜樣，遵守各項交通規則，如影片中警車違規被民眾「抓包」，不僅面臨被開單罰錢，而且有失警方威信及形象，也特別將該影片作為同仁交通安全教育的教材，尤其，端午節連假在即，砥礪同仁堅守崗位，做好交通維護工作，減少民怨發生。

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