提款卡密碼可算命？ 男套出密碼再偷提款卡盜領判關7個月

2019-06-02 13:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕52歲男子邱志龍去年9月8日和劉姓女友人在基隆某飯店內聊天時，佯稱自己可以透過提款卡密碼，可以算命，騙劉女說出提款卡密碼，再趁隙偷走她的手機及提款卡，盜領8700元。劉女報警處理，最後查出是邱男下手行竊，將他移送法辦。基隆地方法院近日審結，依觸犯竊盜罪判處邱男有期徒刑7個月。

檢警調查，邱男與劉女於去年9月8日晚間相約在飯店內共進晚餐，餐敘期間邱男佯裝自己會算命，向劉女表示可以透過她設定的提款密碼，就能知道能不能密碼主人能不能守住財庫，唬得劉女一愣一愣的，真的提供自己的密碼給邱男知悉。

邱男則趁劉女將隨身包交付給自己看顧的時間，偷走3張提款卡及手機，並分別提走帳戶內5千、3千元。隔日上午更將整個皮包偷走離去，再盜領7百元。

邱男發現裡面沒錢之後，將卡片棄置在台北車站附近的館前路，搭車到台中，並將包包與手機丟棄在台中火車站內。

劉女發現手機、皮包遭竊之後，打電話到銀行詢問，才知道財物遭到盜領，報警處理；警方則調閱提款機監視器畫面，鎖定邱男，循線追查逮人。

法院審理時，邱男向法官表示承認所有犯行，一共盜領8700元。法官則認為，被告犯後坦承犯行，態度尚可，但卻未賠償告訴人所受損失，審理後認定邱男觸犯非法由自動付款設備取財及竊盜等罪，判處有期徒刑7月。

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