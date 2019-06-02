掩護山老鼠盜採牛樟 時任尖石鄉鄉代會主席遭判撤職

2019-06-02 13:46

〔記者溫于德／台北報導〕時任新竹縣尖石鄉代會主席、前國民黨18全黨代表陳沺宇，被控擔任鄉公所機要秘書期間，勾結農業課員與檢測員，以不實方式取得採運許可證，包庇山老鼠盜採牛樟芝，後再向山老鼠收購或仲介牛樟轉售牟利。新竹縣政府後來將陳男移送公務員懲戒委員會，陳男上月22日背叛撤職並停止任用2年。

刑事責任方面，陳沺宇遭認定違反森林法等罪，獲判1年2月，得易科罰金126萬元確定，圖利罪部分則由高院更審中。

陳沺宇被控，知情原住民保留地牛樟數量稀少，為了培育牛樟芝販售牟利，計畫形式上獲得鄉公所核發的採運許證作為幌子，實際上卻掩護非法業者盜採國有林地林牛樟。

2012年2月6日，陳沺宇向鄉公所申請自己坐落在新樂段土地的採運許可證，農業課安姓課員隨即指派黃姓檢測員會勘，黃男明知現場枯木是從不詳處移到現場造景，未達巨木等級，但迫於陳男身分，登載樹種為牛樟、中空算成實心，圖利陳男312萬餘元。

同年3月間，一名余姓男子將牛樟樹頭交給陳沺宇申請核發許可證，劉姓檢測員僅以目測、敲打方式認定並虛偽填寫總材積超過9立方公尺，余男事後給陳男2立方公尺材積；余男另前往尖石鄉國有林班地盜伐5千多公斤後，以每公斤牛樟100元價格賣給陳男，陳男再以每公斤120元出售。

後來是因另名山老鼠向陳沺宇取得許可證後，前往尖石鄉國有林地到伐6千多公斤，遭檢警查獲後發現隱情，經追查才發現鄉公所違法發放採運許可證。

公懲會認定陳沺宇犯行嚴重違及森林保育，有懲戒必要，判決撤職並停止任用2年。

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