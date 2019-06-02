熟女烈日下「犁田」倒路中 警撐傘遮陽好暖心

2019-06-02 13:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓女子日前買完午餐回程途中騎車自摔，強烈撞擊力道讓她整個人噴飛，倒在馬路中央動彈不得，剛好有員警行經見狀立即下車協助，當時室外高溫達31度，員警不忍女子在豔陽下曝曬，一邊幫忙撐傘一邊指揮交通，再協助林女上救護車就醫，讓許多路過民眾直擊都覺得好暖心！

台中市第三分局合作派出所一名警員當天中午從醫院處理事情完畢返轄途中，行經力行路時，忽然聽到後方傳來「碰」的一聲巨響立即下車查看，只見46歲的林姓女騎士疑騎車自摔連人帶車倒地，突如其來的意外，讓林女不但噴飛到路中央，倒臥在地無法動彈，剛買好的午餐也散落一地。

員警見狀立即通報管轄派出所及119到場救護，等待期間不停安撫受到驚嚇的林女情緒並協助交通疏導，當時正值中午時分，室外氣溫高達31度，正是陽光最烈的時候，員警不忍林女在烈日下曝曬，隨即取出巡邏車內備用的雨傘替她遮陽。

而林女突然遭遇事故嚇得眼淚直流，幸意識尚清楚，員警除了安撫其情緒，也趕緊幫忙聯繫家屬至現場，待救護人員到達後，將林女送往中國附醫治療；雖然只是舉手之勞，但員警這個舉動不但令林女及其家人感動不已，連路過民眾都覺得好窩心，林女家屬離去前，頻向員警道謝，路人也大讚警察「揪甘心」！

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