正港「割稻仔尾」 台南3甲地稻作一夜之間被盜光

2019-06-02 13:02

［記者王涵平／台南報導］新營區傳出3甲多的稻作一夕之間被盜割，農民今日清晨巡田時看見空蕩蕩的稻田，當場傻眼，與鄰田農民聯繫，驚覺昨晚被偷割，無奈表示，辛苦4個多月全「白了工」。

今日上午後壁區安溪寮農民議論紛紛，指田裡的稻作昨晚被偷割了，附近也有新營區農民反映，估計受害面積約3甲多，趕緊向安溪派出所報案，安溪所員警立即會同前往田區勘查，發現稻區位於高鐵橋下後壁與新營交界處，經確認地號屬新營區，轉由新營分局中山路派出所受理。

7旬謝姓老農表示，今天上午是接到鄰區農民通知才到田區查看，結果發現約兩分半稻田的稻作全部不翼而飛，鄰田農民一度以為是被他請人順便收割，結果一問才知道附近有多處稻田的稻作都被盜割。

從路口監視器發現有大型車輛出入，他懷疑是昨晚8、9點被盜割，而種田這麼多年，還從未碰過這種事，這期作辛苦4個多月才能賺4、5萬元，如今可能血本無歸。

他指著對面同樣被盜割的稻田，為鄰田農民抱屈損失更大，因為種的稻米是要供應秧苗培育場，照顧需更為細心，品質更好，價格更高，卻被不識貨的賊仔哺賤賣，希望警方能加強巡邏，也能找到盜割者，多少拿回一些錢。

新營警分局表示，目前正深入了解釐清案情，將會加強巡邏，並向農民宣導注意類似情形。

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