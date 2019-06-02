臨檢台中東協廣場夜店 玩樂7泰籍移工躲廚房被逮

2019-06-02 11:43

〔記者許國楨／台中報導〕不容台中市東協廣場成「租界」，警方今天凌晨前往廣場內的夜店臨檢查緝不法，期間見7名泰籍移工鬼祟往辦公室移動尾隨進入卻未見人影，警方直覺有異發現通往廚房的房門反鎖，一打開只見7人面露驚恐，經查原來其中一女是逃逸移工，其他6人基於同國情誼才陪同與警方玩起躲貓貓。

有「小東南亞」之稱的台中市東協廣場位於台中火車站前，因交通便利每逢假日都吸引鄰近縣市外籍移工到此交誼休閒，且因廣場各樓層設有3C賣場、服飾、精品、各國風味美食餐廳、KTV、旅館，甚至夜店、卡拉OK，成了中部最大的外籍移工聚集消費地，每逢週六上午各地移工陸續湧至逛街購物，景象彷彿置身東南亞。

只是人多問題也多，台中市第一分局在東協廣場查獲過逃逸移工、酗酒滋事甚至因爭風吃醋衍生鬥毆及毒品等案，一直列為治安要點，且適逢假日為保障市民安全及滯留滋事隱患，今天凌晨一如往常前往各樓層，針對專為泰國、印尼、越南及菲律賓等國籍移工開設的夜店臨檢。

期間警方在一間泰國夜店逐一查驗身分時，眼尖的一分局繼中派出所長林敬國突然瞄見，有多名移工慢慢的往辦公室方向移動，林員直覺有異立即與同仁尾隨進入卻不見人影，卻發現辦公室通往廚房的房門被人刻意反鎖，找來夜店負責人開門後，赫見包括5男2女在內的7名泰籍移工躲藏在內。

他們看到警方個個面露驚恐，一度誆稱是夜店員工隨即被警方打臉，經查原來其中一名30歲的女子蒂亞（譯音）是逃逸移工，與其他6人相約該夜店玩樂卻遇到臨檢，情急下才躲到廚房一起避難展現同國情誼，警方訊後將蒂亞移送移民署遣返。

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