全國反毒博覽會 高雄巨蛋登場

2019-06-02 10:21

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市與中央聯手反毒，在高雄巨蛋擴大舉行全國反毒博覽會，同時展現「新世代反毒策略」成果，現場湧入8千名以上民眾，走玩60個反毒宣導攤位、觀賞場內外精彩不間斷的反毒表演，還可以抽獎，場面熱鬧豐富，猶如一場反毒嘉年華。

高雄市教育局吳榕峰局長表示，反毒刻不容緩，透過「新世代反毒策略」、「新世代反毒策略行動綱領」等，與中央各個部會全力防範與宣導，達到人民對「安全有感、犯罪下降」的目標。

中華藝校應高市府教育局邀請參與演出，融入創意的表演將吸毒的危害呈現，並以青少年所熟悉的流行舞蹈表現青春少年不染毒的正面形象，鼓勵青年學子，認識毒品、抵抗誘惑、尋求有效協助管道，反毒宣導的教育意義相當鮮明，獲得在場觀眾的熱烈掌聲。

中華藝校「華藝校園反毒宣導團」具體呼應教育部的拒毒萌芽反毒宣導推廣計畫，學生結合所學習的表演藝術、視覺藝術及音像藝術的跨域課程，目前已巡迴高雄市32所國中演出，期望藉由進入校園的拋磚引玉，讓各級學校師生重視毒品的危害性，進而將毒品趕出校園，維護孩子們健康且快樂的學習環境。

中華藝校以表演藝術來凸顯毒品誤人一生的可怕，以及教導從小就要遠離非法藥品，強化反毒、拒毒等意象，讓青少年更了解毒品危害及如何拒絕毒品的重要性，也具體展現「跨域學習、學用合一」的教育理念與目標。

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