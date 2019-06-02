漏看卷證還上網批檢！引爆院檢大戰法官 獲選送東大進修

2019-06-02 00:41

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地院陳姓法官日前不滿高院撤銷她的裁定，上網質疑台北地檢署檢察官從中作梗，流彈還波及高院，連台北地院也加入戰局，指全案是檢察官未到庭才出問題，要求司法院修正「刑事訴訟法」；檢察官組成的團體「劍青檢改」暴怒，回批院方「誣攀硬拗」、「不適任」，衝突滿點，直到陳法官出面道歉，風暴才趨緩，而近日傳出她獲選出國，將赴東京大學進修一年，暫時遠離是非。

司法院證實此事，但強調陳法官是在事件發生之前就申請赴東大研究，經法官學院審核通過選送進修，與近日爆發的風波無關；由於為期僅一年，依照日本學制不太可能取得正式學位，因此，會選擇入學進修、選修學分或擔任訪問學者，司法院尊重她的意願，若時間縮短，也可從事專題研究。

台北地院也表示，陳法官是先申請出國進修，後才爆發院檢風波，兩件事並無關聯；至於預定何時赴日？台北地院指出，一般會選在年度大調動時一併異動，以利行政作業程序，今年定8月28日，但也可能依照申請人的需求提前或延後。

陳法官是司法官學院48期結業，為北院強制處分專庭法官，審案品質備受同事肯定，上月在一件擄人案的羈押庭中，漏看檢方的逮捕通知書，裁定當庭釋放被告，北檢提起抗告，高院發現確有通知書，撤銷發回，更裁羈押，陳法官上網質疑通知書是檢方事後補入，引燃戰火。

陳法官事後承認錯誤，道歉止血，北院自律委員會建請院長黃國忠依照法官法施行細則予以「書面警告」處分，並建議列為年終職務評定參考，惟自律會議無拘束力，司法院至今仍未收到北院呈轉的處分書，因此處分尚未定案。

而她出國進修是否會停打考績？一名司法院官員認為，若是「帶職帶薪」選送，理應還是要打考績，警告處分如確定做成，職務評定有很大的機率會落入「未達良好」，也就是丙等，可能頓失10幾萬元的考績獎金，且對法官信譽傷害很大，北院勢必非常謹慎。

另外，一度傳出，法官被記警告，5年內不得升遷，該名官員澄清，這只限於「司法院長」做成的處分，如果是各地院院長做成的書面警告，效力並不及於升遷管制。

立委黃國昌曾就此事批評司法院態度消極，轟「長官不要再因為自己的私心，拖著司法信譽與其他無辜的法官，一起陪葬」，上星期再罵法務部未替檢察官發聲。法官圈則意見兩極，一派認為陳法官勇於認錯，應予肯定，另一派則不滿司法院未表態，過於鄉愿。

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