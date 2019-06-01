部屬15年前因公殉職 警政署長南下探視遺眷託請「持續關懷」

2019-06-01 22:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕警政署長陳家欽今午2點半特地南下高雄，慰問15年前追捕毒販殉職新興分局刑警方照仁的遺眷，方妻吳麗華在保安警察大隊擔任職工，15年來含辛茹苦帶大兩子，陳家欽時任刑大大隊長，下令查緝殺害警察弟兄的歹徒到案，4日後警方於停車場圍捕緝獲，陳署長特別請警察局長李永癸「要持續關懷、照顧方家母子」。

殉職的刑警方照仁於93年2月間，為阻止毒犯駕車逃逸，卻造成自己頭蓋骨嚴重破裂，在加護病房搶救2天後仍告不治，當初毒販企圖開車逃跑，方照仁是第一個衝上去，一把握住了方向盤，不料惡嫌金佳來突然來個緊急大迴轉，把方狠狠地甩在地上，造成頭蓋骨嚴重破裂，最後英勇殉職。

就在情人節清晨傳來噩耗，方太太面臨人生中最慘痛的生離死別，家裡還有兩位念國小的兒子，雖然爸爸沒辦法陪他們繼續長大，但勇敢的父親，卻永遠活在他們心裡，署長陳家欽時任當時刑大大隊長下令要快速將嫌犯查緝到案，於驚險逃亡4日後遭警方於大立商圈停車場圍捕緝獲。

就在15年後，署長陳家欽不忘昔日戰友，關心遺眷，今日特別拜訪了方員遺眷吳麗華垂詢工作及生活情形並致上慰問，方妻現職保安警察大隊職工，當年兩位年幼小孩，目前老大已就業，老二就讀於中山研究所，兒子都以爸爸為榮，陳家欽請警察局長李永癸持續關懷、照顧，遺眷家屬也對陳署長多年來默默關心與照顧，特別表示感謝。

陳署長慰問殉職員警遺眷後，特別有感而發表示，台北市萬華分局員警張景義無罪判決定讞消息，終於還給他一個遲來的正義，對於警察依法使用槍械來保護自身及民眾的生命安全，應該被社會大眾與法律所支持與保障的，也感謝司法的正確判決，讓警察可以更有信心來貫徹維護治安的任務與使命，期盼司法可以真正成爲警察依法執法的最大後盾。

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