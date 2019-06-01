男大生騎錯Gogoro被函送 關鍵30秒！借車慘變偷車

2019-06-01 23:11

〔記者王捷／台南報導〕電動機車Gogoro只要按感應鑰匙就可以啟動，王姓男大生向朋友借Gogoro，自己去牽車，竟因為「關鍵30秒」，誤將張姓車主停走但仍在等待自動熄火Gogoro騎走，吃上竊盜官司，被警方函送法辦！

18歲的王姓男大生跟朋友借Gogoro二代過癮，王男第一次看到Gogoro的圓形感應鑰匙，不曉得如何使用，但友人跟王男說，即使忘了車停在哪裡，或是沒有記下車牌，只要按下感應鑰匙，Gogoro的煞車燈與大燈自然會亮，再拉住煞車、按下儀錶板上的「go」鍵，就可以發動，再按一次鑰匙就可以熄火，如果忘了熄火，Gogoro也可以設定秒數，最快只要待機超過30秒，就會自動熄火上鎖。

王男拿了感應鑰匙自己去牽車，當時另一名Gogoro車主張男在附近把車停好，而他習慣設定30秒讓Gogoro自動熄火，張男前腳剛離開，王男發現有輛Gogoro發動著，以為找到朋友的車，就無縫接軌順勢騎走張男Gogoro，停在自己宿舍外。不過，當王男再要騎車時，竟發現Gogoro無法啟動，同一時間張男也發現自己的Gogoro不見，向警方報案。

王男一開始以為Gogoro故障，趕緊連絡了友人，比對車牌才發現號碼不同，王男無意間騎錯了車，只好委託友人載他到派出所「自首」。

警方呼籲，Gogoro使用者應該培養及時上鎖的習慣，雖然Gogoro失竊率不高，因為一旦發現失竊，使用者可以聯絡廠商，鎖定機車序號，讓機車電池無法正常發電，雖然王男是無心之過陰錯陽差騎錯車，但竊盜是非告訴乃論罪，今天只能將王男依法函送。

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