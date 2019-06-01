「快回家跟我做愛」夫需索無度 妻崩潰訴離

2019-06-01 20:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名嫁來台灣的中國籍配偶指控老公阿明（化名）常要求進房做愛，若外出就傳送：「明明知道我早上要幹你，卻故意出門」、「我半個月沒做愛，快崩潰了，趕快回家跟我做愛」等訊息騷擾，還懷疑她外遇，令她身心俱疲，訴請離婚，老公反控曾看到老婆當街與他人擁吻，才會覺得被戴綠帽，但他深愛妻子不願離婚，新北地院認為兩人婚後性事不協調，又因生育問題起爭執，判准離婚，可上訴。

中國籍配偶指控，2009年與老公結婚，與前夫兒子被老公收養為養子，但婚後老公常疑神疑鬼，嚴格控管她行蹤，只要她出去工作，老公就傳送「明明知道我早上要幹你，卻故意出門」、 「妳不回家睡覺，讓人懷疑妳有外遇，還讓我戴綠帽子，我無法接受，妳是不是有老相好？」、「妳每天喝酒，是要怎麼懷孕？連和誰懷孕都令人懷疑？」、「不和我做愛，還說要去高雄，做什麼也不講，八成去做援交，令人懷疑」、「 老婆，妳不讓我射，我找徵信社抓姦成功，妳和對方各賠我 60萬。趕快回來餵飽我。」、「我半個月沒做愛，快崩潰了，三個選擇，一、趕快回家跟我做愛。二、妳提起離婚訴訟。三、我被迫提起刑事訴訟」等訊息，在家中也不斷要求發生性行為，令她崩潰身心俱疲。

中國籍配偶說，2016年她發現懷孕數月，但老公卻以小孩非男孩，要她墮胎，去年12月更多次口頭提出離婚，並自寫聲明書，後來甚至拒絕負擔家庭支出、生活費、子女扶養費，致使她必須外出工作，但老公卻懷疑她外遇，不許她外出，害她無收入、經濟斷炊，訴請離婚。

阿明則說，陳女是他的再婚妻，當年花了7萬元仲介費，在中國認識妻子並結婚，但婚後兩人嘿咻，妻子都以棉被矇著頭動也不動，還與養子同睡一張單人床，不倫不類，兩人關係像情人關，他曾見妻子當街與一名男性擁吻，懷疑妻外遇質問，妻便與他冷戰，且不願與他發生性行為。阿明卻又說，雖然妻子缺點很多，他仍深愛妻子，不願離婚，反聲請要求妻子履行同居義務，解釋因妻長期拒絕與他發生性行為又經常不回家 ，才會傳訊要求妻回家做愛，簡訊文字是兩人的「文化春藥」，絕無侮辱之意。

養子則證稱，媽媽與養父常為生小孩的事吵架，但媽媽經過墮胎後就不願生小孩了，養父懷疑媽媽外遇，可是媽媽沒有外遇，媽媽是因為工作，有時晚上才會沒回家過夜，在家曾看過養父對媽媽跟前跟後，要媽媽進房間做愛，被媽媽拒絕。

法官依據夫妻LINE對話紀錄及養子證詞，認為兩人婚後因生育、墮胎、性關係等問題一直爭執不斷，阿明經常要求妻發生性關係但遭拒，足證兩人性生活極不協調，夫妻間房事應尊重彼此意願，但阿明卻未尊重妻的性自主權，不斷要索提供性關係，認定兩人婚姻基礎嚴重動搖，判准離婚，而老公反訴要求履行同居義務則駁回。

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