桃市驚傳學生圍毆霸凌！教室淪私刑現場 課桌椅滿天飛

2019-06-01 18:33

［記者許倬勛／桃園報導］教室競技場？網路今瘋傳一段圍毆霸凌影片，桃市某高中多名學生，圍著一名學生拳如雨下，教室內課桌椅頓成凶器，頻往受害學生身上招呼，過程全被錄下po網，網友看了直搖頭，批學生竟動用私刑至此。

霸凌影片長達45秒，清楚可見被毆打學生遭壓制在地，當下拳如雨下、助陣學生不時補踹幾腳，課桌椅散落一地，還有人高舉往遭毆學生身上丟，幸未砸到頭部，畫面怵目驚心，教室頓成私刑現場。

事隔1個多月，影片於網路發酵、瘋傳，網友驚呼高中生竟如此心狠手辣，「難道不怕打死人？」、「簡直沒有王法」，籲有關單位介入調查，切莫再讓類似事件發生。

校方表示，霸凌事件發生於4月間，被毆學生從他校轉來不久，疑與1名同學發生口角、繼而演變成衝突事件，當日校方即通報教育局、向警方報案，並啟動校安機制，帶頭學生當日自辦休學，其餘參與學生則予以記過等處分，輔導室也介入安排後續輔導工作。

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