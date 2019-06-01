裸女醉倒山區步道幸遇熱心父女 供衣遮身報警安置

2019-06-01 16:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市劉姓女子與男友爭吵後心情煩悶，跑到土城山區桐花公園飲酒澆愁，還脫去上衣，被途經的父女發現，擔心裸身獨處山區女子安危報警，同行的女兒還拿外套供劉女遮蔽、保暖；警方到場，劉女仍滿身酒氣、語無倫次，員警先將她帶回所安置，以警用電腦人臉辨識，過濾到劉女家屬後到警所帶劉女返家；劉女酒醒後向警方及父女道謝，還說以後不會喝那麼多丟臉了。

土城警分局說，這起案件發生在26日晚間8時20分許，頂埔派出所警員呂立中、王彥文獲報趕到土城山區南天母路往桐花公園人行步道路橋，發現這名36歲劉姓裸女及報警的一對父女，民眾指稱自己跟女兒到花公園散步，發現酒醉的裸女坐在橋上，因山區偏僻擔心女子安危報警，女兒還拿出自己外套給醉女穿上遮蔽身體及保暖。

警方與父女詢問劉女時，劉女渾身酒氣，語無倫次，直說「OOO不要我，我跟他大吵一架」，研判為與男友爭吵後心情煩悶，一人獨坐在橋上藉酒消愁；警方與民眾追問醉女時，醉女無法正常溝通，一度情緒崩潰哭泣，因身上沒有證件，員警、民眾安撫劉女情緒，因該處昏暗、偏僻且人煙稀少，為免劉女獨自在外發生意外，將她用載回返派出所安置。

警方拍攝劉女臉部，利用M-Police警用電腦過濾劉女身分，查到劉女戶籍地，聯繫家屬帶劉女回家休息，及時遏止這場酒後醉倒裸身山區，可能衍生的撿屍悲劇發生；劉女隔天酒醒，到警所感謝2名員警與熱心報警父女。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法