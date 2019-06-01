聯結車攔腰輾過 騎單車阿嬤送醫急救

2019-06-01 15:34

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區興楠路口今天清晨發生一起婦人被聯結車攔腰輾過的事故，婦人目前仍送醫急救，尚未脫離險境。肇事原因仍由警方調查當中。

今天清晨7時許，楠梓區興楠、常德街口，當時下著小雨，60歲的周姓婦人，穿雨衣騎單車，在路口等紅綠燈，當時婦人騎腳踏車起動較慢，被一部聯結車捲入車輪下攔腰輾過，腳踏車被輾壓扭曲變形。

救護人員獲報趕到現場發現，婦人雖傷勢嚴重，但仍有生命跡象，立即將她抬上救護車送醫急救，肇事司機無酒駕，肇事原因仍待警方調查當中。

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