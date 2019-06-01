汐止青春專案擴檢掃蕩不法 分局長帶隊打造安心家園

2019-06-01 09:31

〔記者林嘉東／新北報導］青春專案今天凌晨起跑，新北市警局汐止分局提前4小時實施擴大臨檢勤務。分局長林故廷帶隊臨檢KTV等出入分子複雜場所，並勸導青少年深夜切勿逗留這些場所。

警政署規劃為期3個月的青春專案今天凌晨0點起跑。汐止警分局鑑於鑒於國中學測已於上週考完，國三生與高中職三年級學生將陸續畢業。汐止警分局昨晚8時許，昨晚8點出動汐止、社后、長安、橫科等4個派出所與警備隊、偵查隊、交通分隊等50多名警力，針對汐止境內KTV、養生館、撞球場、釣蝦場、網咖及出入份子複雜場所進行擴大臨檢。

此外，警方另在大同一段、康寧街、新台五路、吉林路，大同路三段設立路檢點，取締改裝噪音車輛及酒後駕車等違規行為，淨化汐止地區交通治安。

分局長林故廷表示，給青少年們一個優質的成長空間，讓他們平安茁壯，將危害青少年的場所及犯罪誘因排除是警察的責任。

此外，林強調，警方將以優勢警力在KTV、網咖、撞球場等出入複雜的場所，持續執行擴檢勤務，增加見警率外，也將深入各類場所嚇阻不法份子，展現警察維護治安決心，讓汐止居民及青少年安心生活。

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