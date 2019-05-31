台大考題違性平法挨罰3萬 抗罰敗訴

2019-05-31 23:15

〔記者張文川／台北報導〕台灣大學機械系2016年3月舉辦甄選入學筆試，其中有一題20分的申論題，引用聖經創世紀，指家庭是由一男一女、一夫一妻組成，強調是「社會與家庭的律」，要考生以此申論工程師的社會責任；台大學代會向教育部檢舉，教育部性別平等教育委員會認定此題已違反性別平等教育法，裁罰3萬元；台大打行政訴訟抗罰，台北地院行政法庭認定裁罰有理，判台大敗訴。可上訴。

判決指出，機械系的這題考題要求考生以100字論述「工程師應盡的社會責任，以及該社會責任所依據的自然的律」，引言指出「社會中有許多的律，例如人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體，家庭是由一男一女、一夫一妻組成，這是社會和家庭的律」、「社會的和諧不能違反社會的律，雖然有一些例外，但以下問題不討論例外的情況」。

台大學生代表會認為，命題教授濫用出題的權力，要求送分，機械系事後聲明道歉，但未送分；學代會並向教育部檢舉考題違反性平法。

教育部性別平等委員會認定，此考題已違反多元成家觀念，並以一夫一妻的引言前題限制考生作答方向，影響考生的權益，由於考試屬學校事務，台大須負起連帶責任，對台大裁處3項處分：罰鍰3萬元、安排命題教授研習性別平等教育課程、加強全校師生認識多元性別，以營造性別友善的環境。

台大不服，提申復稿訴願都被駁回，再打行政訴訟抗罰，請求撤銷全部3項處分，但後來撤回後面2項處分的訴訟，只保留請求撤銷罰鍰；台北高等行政法院審查後認為，撤回2項不會防礙公益的維護，准其撤回，由於其餘標的只剩3萬元，因此將全案移轉台北地院行政法庭審理。

台大主張，試題是由一位沒有宗教信仰、曾在業界擔任多年工程師的教師負責閱卷，評分不會有差別待遇；性平法第19條規範的主體是教師，不是學校，教育部不能罰校方；考生還不是台大學生，教授為甄選出題，不屬性平法第19條規範的「教育活動」；教師命題屬大學自治和學術自由範疇，應受教育部高度尊重；教育部不應以台大是「龍頭大學」為由，開先例且加重開罰。

北院雖認定，出題與閱卷應是大學自治的範圍，但講學自由、學術自由、大學自治並不能當做違反其他憲法權利、人權公約、性平法等的正當法律理由；學校尤應防止違反性別平等，不能因為命題行為涉及學術自由、大學自治，就不須接受關於性平法的監督、調查與處分。

法官分析考題，認為可以合理期待考生會參考題目的遣詞用字、一夫一妻所代表的「邏輯思考」來作答，若作答不依循系爭考題引言的邏輯，可合理判斷不容易獲得較高分數，並降低被台大機械系錄取的機率，被限制在對性別認同、性傾向有差別待遇的的考題中作答，命題確實違反性平法，因此認定教育部開罰有理，判台大敗訴。

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