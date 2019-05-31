服勞動役告假去搶劫 法官重判他8年10月

2019-05-31 23:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕46歲洪姓男子與48歲劉男經常為籌錢買毒販案，幾乎3天一小搶，5日一大搶，成為警局常客，今年1月10日洪男本應履行勞動役處分，卻向彰化檢方告假，跟劉男到大潤發賣場停車場隨機搶劫。彰化地院審酌，兩人素行不良，惡行重大，依照犯兇器竊盜罪和強盜罪等罪嫌，判處洪男8年10月、劉男8年11月。

判決書指出，洪男和劉男都曾犯下多起竊盜罪，今年1月3日上午10點多，劉男騎重型機車載洪男去買西瓜刀，再前往員林市大潤發停車場尋找作案對象，兩人見52歲葉姓婦女，停好車準備下車購物時，一前一後打開車門，洪男持刀挾持葉女要求交出身上值錢財物。

葉女嚇到無法言語，立刻交出手提包包，裡面放了1萬2000元現金和證件，幸好2名見義勇為貨運司機經過見狀，大聲喝斥嚇退兩人，洪男見狀逃跑，並將手上的西瓜刀丟入排水溝，騎車逃往鹿港，頭戴安全帽的劉男手上抱著葉女的包包，當場被兩人被制伏，隨即遭到場警方逮捕。

洪、劉兩人律師辯稱，強盜罪部分應屬未遂，葉女證稱，當時被搶匪脅迫，脖子上架著一把西瓜刀，腦袋一片空白，只能依指示乖乖把肩包交給對方，認為兩人辨詞不可採。

彰化地院法官審酌，洪、劉兩人都有毒品、竊盜等前科，素行不良，不思以正途取財，為圖不勞而獲，漠視他人財產權益，竊取他人財物；洪男本應履行勞動役處分，卻向地檢署告假後，竟跟著劉男跑到大賣場停車場隨機作案，惡性重大。

審理法官將洪男依攜帶兇器竊盜罪和強盜罪，重判8年10個月有期徒刑；有相關前科又再犯的劉男，依竊盜和強盜等罪，判處8年11個月。

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