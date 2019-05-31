疑連續下坡煞車失靈 貨車墜落20公尺深山坡

2019-05-31 16:16

〔記者王宣晴／新北報導〕59歲的蔡姓貨車駕駛今天下午駕駛10噸半的貨車行經新北市林口後湖路往林口方向，卻在過長坑國小800公尺處，疑因連續下坡，煞車失靈撞破護欄，墜落20公尺深的山坡地，2人受困車內，警消獲報趕抵，破壞車體才順利將2人救出。

警消表示，今天下午1點30分獲報，表示有貨車墜落山坡，派出24人趕抵救援，確認車上2人意識清醒，但因車體變形受困車內，消防人員趕緊破壞車體搶救，胡姓乘客小腿骨折，蔡姓駕駛肢體疼痛，送醫急救後暫無生命危險，確切車禍原因仍待調查釐清。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法