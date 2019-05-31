茶葉裡夾藏400公斤安毒 勾結茶廠用貨櫃進口

2019-05-31 17:57

〔記者 邱俊福／台北報導〕42歲何姓男子涉嫌勾結在越南開設茶廠的台商，以自越南貨櫃進口茶葉名義，在茶葉內夾藏安非他命毒品，走私入境，刑事局偵七大隊第三隊據報經長期監控，終在南投縣竹山鎮一處鐵皮屋內，起獲每包1公斤，共400包的安毒，初估大盤市價至少高達6億元以上，目前陸續循線逮捕何等8人到案，正持續擴大偵辦。

警方調查，何男在越南從事紙箱生意，向越南茶廠公司傅姓負責人訂貨，再找人到何男位於越南的倉庫重新包裝，將毒品夾藏在茶葉中，由茶廠進出貨到台灣，由於去年至今該茶廠公司已進口茶葉入境6次，警方將持續了解其餘茶葉是否有夾藏毒品，以及相關毒品來源與流向。

警方是今年年初接獲情資後，經分析貨物通關資料，鎖定一只自越南進口貨櫃，持續跟監至南投縣竹山鎮一處鐵皮屋，今年3月29日貨櫃運抵該鐵皮屋，便在陳姓共犯出面簽收搬運時展開攻堅，逮捕陳嫌，並當場逐一開拆貨櫃內的485箱茶葉包裝，於其中100箱茶葉中發現夾藏毒品，每箱有4包毒品，每包1公斤，共有400公斤安毒。

警方循線追查，先逮捕越南茶廠公司傅姓負責人、劉姓越南籍老婆，公司會計的傅姓堂妹，以及負責承租鐵皮屋的林姓男子等4嫌，隨後又將赴越南協助搬貨、重新包裝的蕭姓、徐姓男子逮捕，昨天逮捕幕後負責訂貨的何男到案，全案依毒品罪嫌移送檢方偵辦，目前陳嫌丶林嫌丶徐嫌等3人遭到收押，主嫌何男則由檢方聲押中。

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