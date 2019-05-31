獨家》糗！到警局借廁所 小偷順手牽羊摸走警察制服

2019-05-31 14:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣32歲張姓男子，膽大包天，竟侵入苗栗縣警察局辦公大樓，在3樓秘書科、保防科辦公室竊取3名警官、1名女科員的警用制服、運動服及500元等，隔天員警上班，發現衣物不翼而飛，調閱監視器畫面，循線將張男查獲送辦，由苗栗地檢署依竊盜罪嫌起訴；不過，此次遭竊記，也讓警察局糗態難堪，已通令加強廳舍駐地安全維護。

張男於今年2月13日深夜10點51分許，前往苗栗縣警察局，向門崗員警表示內急，想借用警察局廁所使用，員警基於為民服務，也不想若因斷然拒絕、事後遭投訴「不近人情、沒同理心」，不疑有他，遂讓張男進入「方便」。

不料，張男進入辦公大樓後，晃到3樓的秘書科、保防科辦公室，竊取了1名男警官的運動上衣2件、短褲1件，口袋內還有1張500元紙鈔，及另2名男警官的警用便帽1頂、警用制服外套1件、長袖上衣1件、運動上衣1件、警用制服長褲2件、短袖上衣1件，還有1名女科員的長袖上衣、手袖。

隔天一早，員警們上班發現衣物不翼而飛，負責清潔的工友於1樓女廁發現被棄置的衣物；全數遭竊衣物及現金全都物歸原主。

警方調閱監視錄影器，並詢問當晚門崗員警，懷疑張男涉有重嫌，循線將搭乘計程車逃逸的張男，通知到案說明。

張男坦承犯行，供稱他有戀物癖，所以利用借用廁所名義騙取門崗員警進入大樓，取走衣物後，又「突然清醒」，就沒有把衣物帶走，放在1樓女廁。檢察官偵查後，依竊盜罪嫌將他起訴，因張男有竊盜前科，且於5年內再犯，為累犯，也請法官酌情量刑。

檢警調查，張男曾於2017年7月13日、15日的凌晨2、3點，2度到苗栗市中正路1家自助洗衣店，共竊取客人帶往清洗的4、50件男女外衣褲、內衣褲等，由苗栗地方法院於去年1年，依竊盜罪判應執行拘役100日，可易科罰金。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法