渡假村總幹事A走132萬管理費 離職曝光判刑9月

2019-05-31 14:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕初姓男子利用擔任新北市萬里區「喜凱亞渡假村」社區總幹事，負責收取住戶管理費機會，累計4年A走132萬9388元，驚呆管委會。基隆地院日前審結依業務侵占罪判處初男9月徒刑。

初姓男子2008年受雇國強公寓大廈管理維護股份有限公司，至新北市萬里區「喜凱亞渡假村」社區擔任社區管理委員會總幹事，負責收取住戶繳交的管理費。

喜凱亞管委會一直未發現異狀，直到初男105年3月間離職，未交出財初務帳冊，又避不見面；經喜凱亞管委會清查才知，初男自101年1月開始就未將管理費存入喜凱亞管委會指定帳戶，至105年3月間，累計4年私吞渡假村132萬9388元管理費，氣到報案；案經基隆地檢署調查後將初男依業務侵占罪嫌起訴。

判決指出，67歲的初男受雇國強公司，2008年派駐到喜凱亞渡假村擔任總幹事，負責收取住戶的管理費。

判決指出，初男101年1月起向住戶按月收取管理費後，未依規定存入喜凱亞管委會設置的帳戶內，直至105年3月離職，遲未交出帳冊，直到管委會比對帳戶，才發現短少金額高達132萬9388元，這才驚覺遭初侵吞。

判決指出，初男侵吞喜凱亞渡假村管理費金額龐大，遲未與喜凱亞渡假村和解，依業務侵占罪判他9月徒刑

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