十萬火急！警車鳴笛開道搶救斷指男

2019-05-31 11:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市工業區內一間工廠的許姓員工，本月27日工作時不慎誤觸工業用電風扇遭截斷手指，楊姓同事急著要載他就醫，卻因兩人都人生地不熟，不清楚最近醫院在哪，緊急攔下警車求助，員警驚覺事態嚴重，立即在前方鳴笛開道，迅速在4分鐘內就引導抵達醫院，及時接回斷指，讓楊男感激到頻向警方道謝。

台中市第六分局工業區派出所員警陳正益等人當天上午11時許巡經工業區一路時，突被開貨車的楊姓駕駛攔車，表示急著要載52歲的許姓同事就醫，經了解原委得知，兩人是工業區內某工廠的員工，稍早許男工作時不慎誤觸工業用電風扇遭截斷右手中指與無名指，楊男見狀趕緊駕駛貨車欲載他前往醫院就醫。

但因兩人都是外地人，不熟悉路況，也不知道最近的醫院在哪裡，當時又下著大雨，在徬徨無助的時候看見巡邏車，猶如汪洋中迷途的船隻看到燈塔般的燃起希望，立即招手攔停警車告知求助，員警聽聞後立即鳴笛在前方警示急速開道，讓許男能在最快的時間內趕赴醫院得到醫治。

抵達醫院後，楊男看到受傷的同事順利就醫，終於放下心中的大石說，若不是員警即時協助，他們不知道要拖到什麼時候才能順利救醫，同時感慨說，工人是靠雙手工作賺錢，若斷指影響工作，生活也會大受影響，非常感謝警察的即刻救援。

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