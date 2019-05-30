桃園社區滅火器數十年未更換 議員批根本是擺好看的

2019-05-30 22:55

［記者謝武雄／桃園報導］議員張運炳今天質詢指出，桃園市有許多社區滅火器，當初都是用市府公款購買，只是後續無人管理、換藥粉，很多滅火器甚至擺了10幾年，不僅藥粉失效，連滅火器都生銹不堪，根本是擺好看的，如果發生火災，後果堪慮；市長鄭文燦表示，目前民政局已經展開清查，過期滅火器應報廢。

鄭文燦說，民政局已經發函給各公所辦理滅火器清查作業，並視辦理成效納入區政業務考核加分項目，另外，由消防局每季協助各區隨機抽檢滅火器，過期滅火器應報廢，鑑於巷道內設置滅火器實際使用率低，請消防局研議新的管理模式，同時加強推動住宅設置火災警報器政策。

民政局表示，以往有機車縱火事件才會在道路旁公共空間裝設滅火器，目前市府的政策鼓勵民眾裝設住宅警報器，對於滅火器則是不增加為原則，舊有的滅火器則由里辦公室由事務費支出更換藥粉經費，至於社區內的滅火器，雖然懸掛在社區公共空間，但屬於社區財產，里辦公室不會協助更換藥粉，另市府補助社區公共設施修繕，社區管委會每2年可申請滅火器更換。

張運炳偉表示，桃園市有很多社區滅火器，以往都市由議員工程款支付購買，如今社區沒有經費定期更換滅火器的藥粉，過期的比比皆是，甚至還有社區的滅火器安裝10多年，滅火器早就已經失效，根本就是擺好看的。

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