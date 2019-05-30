不爽被灌單又遭圍事威脅 男持鐮刀狂砍小吃部老闆娘

2019-05-30 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕台中市東勢驚傳砍人案，有網友在網路爆料有1名吳姓男子28日晚間9點到小吃部消費時，發現帳單被店家惡意灌水，吳男拒絕支付而遭店家以圍事威脅，他一氣之下回到車上拿鐮刀，對著小吃部的少爺與老闆娘狂砍，被砍的2人經送醫治療後並無生命危險，而嫌犯也被警方移送法辦。

該網友匿名投書於臉書粉專《爆料公社》，他表示工程行老闆吳姓男子，到台中東勢的某間小吃部消費，當他在包廂消費時被老闆娘硬塞了1位小姐，他馬上將那位小姐趕出包廂，沒想到結帳時發現多了那位小姐的坐檯費，吳男拒絕支付多出的金額，老闆娘因此叫了圍事前來處理，吳男因此憤而衝回車上拿出鐮刀，接著回到店內朝著櫃台的老闆娘與少爺狂砍。

從監視畫面可以看到吳男手持鐮刀先對著老闆娘一陣狂砍，接著對櫃台內的少爺揮了1刀，最後再對老闆娘補上一刀，被砍的2人則四處逃竄，從另一段監視畫面可以看到被砍的老闆娘跌跌撞撞的躲進一間包廂，砍人男子嘗試踢破每一扇上鎖的門找老闆娘算帳未果，只好走到櫃台砸毀東西洩憤，原本躲在包廂內的客人與小姐等到騷動平息後才走出包廂報警求助。

吳男行兇後因不勝酒力，待在停車場的自小客車內休息，警方獲報後抵達現場逮人，因吳男不肯乖乖被逮，警方便破窗後對其噴灑辣椒水，才將吳男從車上拉下，並依殺人未遂與違反公共危險罪逮捕，而被砍的小吃部老闆娘與少爺經送醫後並無大礙。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

吳姓男子持鐮刀對櫃檯的2人一陣狂砍。（圖擷自Bibo Du YouTube）

被砍的小吃部少爺。（圖擷自《爆料公社》）

被砍的小吃部老闆娘。（圖擷自《爆料公社》）

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