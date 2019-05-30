志工媽媽「粽」情意 包6500顆粽子贈北市打火弟兄

2019-05-30 15:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕端午節將屆，每逢佳節倍思親，台北市消防協會為體恤打火兄弟假日也守護市民生命財產安全辛勞，特別於端午節前夕購買糯米、香菇、猪肉、蝦米及花生等粽子原料，情商防宣志工舉辦 「五月粽香 情意長」活動，動員20多位媽媽志工加入包粽的行列，讓無法回家團圓的消防同仁們，感受來自台北市消防協會和防宣志工們的溫馨。

消防局表示，志工媽媽們為了要在短短3天內，將6500顆愛心粽子全部送達至消防局4個外勤大隊、12個中隊、45個分隊每位同仁手中，一週前就成立籌備小組，訂購750斤糯米、200斤豬肉及內餡材料，亦有人專責洗粽葉及煮食器具。

包粽子從備料到炊煮完成，須投入大量人力與時間，極為辛勞，但志工們表示一想到這些異鄕遊子收到熱騰騰粽子時可讓他們感受到溫馨，內心滿溢著成就感。

台北市消防協會理事長林裕翔表示，此次活動對於關懷消防弟兄的方式不只在佳節送暖，也讓消防弟兄防執行救災工作之餘，能感受到媽媽的味道，一解思鄉之情，提早歡度充滿粽香的端午節。消防局長吳俊鴻更與台北市消防協會理事長一同致贈慰問品，感謝這些辛勞志工們為打火英雄的付出。

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