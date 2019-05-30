「迪士妮」酒店同名粉專小編嗆韓 警不排除是網友KUSO

2019-05-30 15:37

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市長韓國瑜當選之初，因開出的迪士尼樂園政見跳票，意外讓高雄一間主打公主風的「迪士妮」酒店，因爆乳白雪公主宣傳照聲名大噪，引來警方關切，店家被迫拆招牌換名，近來卻有打著「迪士妮KTV精品酒店」的臉書網頁小編頻嗆市府，甚至貼文:「韓老闆，你還要害死多少人啊？迪士妮之後是漫威嗎？」

因八大行業向來抱持民不與官鬥，鮮少敢公然跟官方叫陣，轄區警方私下研判，店家粉專小編應該不敢這麼白目，不排除是網友KUSO冒用該前粉專名稱惡搞或同行嫁禍。

據了解，「迪士妮」之前的粉專除了以爆乳白血公主為號召攬客，小編並貼文:「迪士妮有全台語發音的勸酒服務喔！掏空的不只是蛋蛋！還有你的口袋」而在網路引發熱議。

未料，後來臉書又出現同樣的名稱網頁粉專，除了貼上「迪士妮」先前拆招牌等新聞，貼文揶揄:「好好一個迪士妮的耶誕夜，搞得真的變成平安夜了，只能祝各位老司機

"剩蛋快樂"」。

之後該粉專小編更陸續對韓市府找來白冰冰等資深藝人代言，貼文自我消遣「胸氣外露的迪士妮公主不要，搞個阿婆戰隊塞給高雄男人，各位 你們怎麼選？？？」最近更嗆「韓老闆，你還要害死多少人」等，引發網友關注。

不過，警方指出，「迪士妮KTV精品酒店」的臉書網頁，在去年12月下旬，店家更換招牌，改店營運後，粉專就關了。不排除是網友KUSO冒用該前粉專名稱惡搞或同行嫁禍。

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