釣魚傳意外！苗縣一釣客跌落溪中無生命跡象

2019-05-30 14:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局下午1點左右接獲報案，指出在泰安鄉泰安觀止橋下附近有一名男性釣客不慎落水，當時雖有其他民眾協助將人拉起，但消防人員趕赴現場時落水男子已無生命跡象，目前已經警急送醫搶救。

苗栗縣消防局表示，根據一旁民眾說法，初步了解該名男子原本在溪邊釣魚，不知何故男子突掉落溪中，眾人趕緊前去將人拉回岸上，並通報消防人員救援，但當時已無生命跡象。不過詳細原因仍需進一步釐清。

至於男子身分，苗栗縣消防局表示，由於男子並未攜帶證件，無從了解，正設法連繫是否有人知情。

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