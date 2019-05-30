萬安演習警報發布 彰化街頭空無一人

2019-05-30 14:24

〔記者湯世名／彰化報導〕中部萬安42號演習今天下午1點半在警報聲中登場，模擬飛彈空襲警報避難疏散，街頭站崗的員警立即疏散仍在街頭逗留的行人與車輛駕駛，演習期間彰化市街頭瞬間空無一人，肅殺氣氛濃厚。縣長王惠美會同軍、警官員視察學校、機關避難疏散作為，期勉大家居安思危、落實防空教育。

今年中部7縣市萬安42號演習，在今天下午1點30分至2點在警報聲中展開，實施縣市，包括彰化縣、台中市、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣與嘉義市等7個縣市，演習時間為30分鐘。

演習展開前夕，大批員警都已在街頭巷內部署完畢，警報聲響起，仍有許多機車族、汽車族來不及抵達目的地即遭員警指揮疏導至路旁或騎樓等候，店家紛紛拉下鐵門、熄燈暫停營業，平日車水馬龍的街頭瞬間空無一人，彰化火車站聚集了不少在滑手機、等待演習結束的旅客，彰化縣警局門口、周邊也有大批員警部署站崗。

縣長王惠美率彰化縣警局長方仰寧、副統裁官少將馮毅等人沿路視察彰安國中、彰化女中、中華電信彰化營運處等地，對於參與演習人員動作迅速精實給予讚賞。

王惠美強調，演習是讓民眾建立全民國防的觀念，居安思危。「寧可千日不用，不可一日不備」是演習的主要原則，不管是防情傳遞、交通管制及疏散避難作為，都要環環相扣、井然有序，平時的防範與不斷的演練，是在災難發生時減少生命與財產損失的最佳良策。

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