母湯喔！大媽騎單車誤闖快車道警替她捏把冷汗

2019-05-30 13:42

〔記者許國楨／台中報導〕一位大媽日前騎單車外出，疑因太陽太大曬昏頭竟誤闖台灣大道騎在快車道上，還向在路口執勤的員警問路，因當時過往車輛呼嘯而過，險象環生，連員警都替她捏了一把冷汗，迅速替她擋住後方來車並引導至路旁，再指引她要前往的目的地正確路線，虛驚一場。

台中市警局交通大隊第二中隊警員蔡光陽，當天在在中港交流道匝道執行台灣大道交通疏導守望勤務，突然發現一位大媽頂著大太陽騎著自行車沿灣大道快車道往市區方向，還向蔡員問路:請問永春東七路怎麼走；由於當時行經的車輛車速飛快，實在是險象環生讓蔡員都替她捏了一把冷汗。

蔡員唯恐後方來車追撞，迅速替大媽擋住下交流道的車，讓她先將自行車騎至路邊後再引導她要前往的目的地正確路線，同時也提醒大媽要注意，此舉實在太過危險；大媽則對蔡員適時伸出援手直道感激，感謝警方的即時協助，表示可能是被太陽曬昏頭，加上埋頭一直騎，才會一時未注意騎到快車道衍生違規及危險，表示抱歉之意。

交大表示，依照道路交通管理處罰條例，自行車應行駛專用道，若無專用道可行駛慢車道，不能行駛在人行道或騎樓甚至快車道，違規者可開罰300-600元；行人若在自行車專用道上與單車族發生擦撞，也可能有肇事責任，不依標誌、標線、號誌指示，同樣可開罰300元；但警方也坦認，多半採取勸導方式。

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