宏福案大逆轉》審理18年 北市議員陳政忠從20年改判無罪

2019-05-30 12:32

〔記者楊國文／台北報導〕曾轟動一時的宏福掏空案，九連霸的北市議員陳政忠被檢方起訴涉掏空炒股等不法，18年前即繫屬法院審理，一審陳被重判20年，高等法院更三審時，前台北市議會議長陳健治出庭證稱陳政忠是無辜的，更三審今判決大逆轉，改判陳政忠、前宏福建設副總經理陳秀芝均無罪，前宏福證券董事長盧寶琴涉證交法判3年徒刑；可上訴。

北市議員陳政忠在去年九合一選舉中獲得連任，成為「九連霸市議員」；陳政忠被控1994年起，涉將3億多元的私人土地以10億多元賣給宏福建設，因為宏福集團周轉不靈，涉辦理不實增資、挪用數10億元增資款，並利用所屬職員提供的人頭帳戶，以「沖洗買賣」方式炒作宏福建設股票，台北地檢署認定陳政忠等被告獲得不法利益超過60億元，依背信、侵占、詐欺、公司法、保險法及證券交易法等罪提起公訴，並求刑15年。

台北地院審理後，重判陳政忠20年徒刑，此後一再被撤銷發回更審，更二審時，認定陳符合速審法規定而減刑改判為5年，併科罰金60萬元，盧寶琴被判3年2月徒刑，併科30萬元罰金，陳秀芝無罪。

更三審時，陳政忠堅稱和宏福案無關，檢方起訴宏福遭縱股價時，他並未持股。合議庭曾傳訊前台北市議長陳健治作證，陳健治感嘆「如果他（指陳政忠）不是無辜的，我怎麼那麼認真！」

更三審今上午宣判此案，改判陳政忠、陳秀芝均無罪，盧寶琴涉操縱股價不法判3年徒刑；可上訴。陳政忠並未出庭聆判，高檢署表示，收到判決書後再決定是否上訴。

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