地磚破裂害騎車「犁田」？男怒告大賣場結果…

2019-05-30 12:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕曾姓男子至大潤發中和店賣場購物完騎機車離開，控訴因出入口處地磚破裂，害他摔車滑倒，導致右肩筋骨斷裂、右膝蓋擦傷、右手關節撕裂傷，怒告大潤發中和店洪姓負責人業務過失傷害，民事部分，一審判曾男敗訴；刑事部分，新北地檢署也認為洪男罪證不足，今予以不起訴。

曾男控訴，前年6月14日上午近11時，他從大潤發中和店購物完，準備騎機車離開，行經賣場福祥路出入口時，卻因地磚破損而摔車跌倒，害他因此受傷，認為該處是大潤發管理維護，大潤發應負過失之責，提出刑、民事告訴。

民事部分，曾男向大潤發中和店求償醫療費、看護費、精神慰撫金等共165萬餘元，一審去年10月駁回曾男請求。

刑事部分，檢方認為，曾男出示的地磚破損照為案發後日期，無法證明案發當時地磚有破損，且福祥路通道是人行道，並未劃設停車格，賣場亦掛有布幕提醒民眾，賣場機車停車場位於地下3、4樓，曾男在此處停車以違規，加上當天下雨，民事法官勘驗監視器畫面，亦不排除曾男因行經濕滑的導盲磚而倒跌，無法憑曾男單一指述認定大潤發應負業務過失傷害之責。

此外，福祥路出入口通道是人行道，曾男不能在此處騎機車，認為大潤發雖有管理、維護該處地磚之責，但並無避免機車騎士跌倒的義務，因此予洪姓負責人不起訴處分。

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