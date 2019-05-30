婦抱3月嬰哭喊「我女兒喘不過氣！」 三重警飛車送醫

2019-05-30 12:27

〔記者曾健銘／新北報導〕1名彭姓婦人抱著3個月大的女嬰匆匆跑進大同派出所內求救：「拜託你們救救我女兒！」並表示疑似呼吸困難，身體出現異狀，她一時之間不知所措才會直接向警方求助，當時在值班台的2名警員聞訊立即分工合作，1人上前安撫、1人趕緊衝下樓開出警用巡邏車，隨後將女嬰火速送往鄰近的醫院救治，所幸女嬰經院方搶救後已無生命危險。

警方表示，當時彭婦上氣不接下氣地跑進派出所，劈頭就像警員侯俊言求救：「我女兒喘不過氣，怎麼辦？」侯員得知原委，二話不說馬上衝下樓準備開車護送女嬰送醫，中途還因情急不慎摔了一跤，但他仍不顧疼痛馬上起身開車，而另名警員許嘉迪則是耐心地安撫彭婦，隨後陪同母女2人上車。

警方表示，由於情況危急，侯員沿途開警示燈以及鳴笛，不到5分鐘就將女嬰送到鄰近的新北市立聯合醫院，所幸經院方治療評估後女嬰已無生命危險，但聯合醫院並未設有小兒科，2員為求慎重，隨後又護送母女2人到台北市馬偕醫院就診，最後女嬰經醫師診斷後已無大礙，生命狀況逐漸穩定，才又護送母女2人返回三重住處。

由於2員的機警、迅速的作為，才讓女嬰得以平安，讓家屬深深感激，事後更親筆寫感謝函：「對於同仁們的辛勞與高效率的服務再次表達感謝！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法