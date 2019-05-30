詐團泰國坐牢1年半遣返回台 吃到「雞腿飯」激動落淚…

2019-05-30 12:02

〔記者許國楨／台中報導〕25名台灣人在泰國成立詐騙機房專詐中國人，前年被泰國警方查獲依當地法律判刑兩年，入監服刑一年半到本月底剛好遇上泰皇登基大赦，雖幸運提早半年出獄但前天搭乘「空中監獄」班機被遺返回台後，還是得面對台灣司法的審判，只是泰國監獄的環境及伙食不佳，這些詐犯抵桃園機場第一句話竟是，好想吃雞腿飯，讓負責戒護的警方不禁啼笑皆非。

刑事局中打第五隊隊長賴英門表示，該詐團以雲林縣的37歲吳姓男子為首，前年連同吳男共25人分批飛往泰國後，與另11名中國人會合共同在北欖府郊區租下別墅組成詐騙機房，以假電話客服誆稱被害人門號涉及不法，再由假公安要求匯款到安全帳戶監管的老梗詐騙中國民眾。

經刑事局鎖定動態通報駐泰聯絡官掌握行蹤，當年7月遭泰國警方查緝落網，查扣平板電腦、手機、筆電、隔音板等贓證物，並以違反泰國法律「反參與跨國組織犯罪法」等罪名判決兩年確定入監服刑，因泰皇本月登基宣布大赦，25名台籍詐犯得以提前半年出獄，期間駐泰聯絡官多方與泰國交涉，順利取得台灣司法偵審所需事證，並在28日由泰國搭乘「空中監獄」班機遣返回台。

這些詐犯說，泰國是佛教國家對待人犯雖頗人道，但監獄衛生環境不佳，專關外國人的牢房一間就擠了30多人，每天雖有放風曬太陽時間，但還是有許多人染上皮膚病，加上1天僅供應早、午餐且伙食不佳，關了1年半每個人都瘦了一大圈，難怪一抵桃園機車的第一句話就是「好想吃雞腿飯」，警方提供便當給他們果腹時，有人邊吃竟流下眼淚。

賴英門說，國人境外涉犯詐欺罪，本國司法有管轄權，即便在當地國服刑完畢，我國司法仍可追訴判刑，且新修組織犯罪防制條例已將詐欺集團犯罪納入，不僅刑責重且會處以強制勞動工作，呼籲民眾切勿以身試法，訊後將全案依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移送法雲林地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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