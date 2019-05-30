少年隊遷市區引抗議 警局：加強聯繫、發揮最大效能

2019-05-30 12:01

〔記者王涵平／台南報導〕南市少年警察隊遷至永康區，引發溪北地區民代質疑恐有治安疑慮，南市警局表示，與婦幼警察隊進駐舊永康分局辦公，有利指揮與橫向聯繫，置於治安事件較高區域，可發揮最大執勤效能。

南市議員李宗翰等多位議員今召開記者會，抗議警察局無顧溪北學子安全，要將負責學區維安的少年隊遷至永康，要求維持原地點為溪北分隊駐點。

南市警察局指出，舊永康分局廳舍原進駐人數130餘人，目前以永康分局龍潭派出所原址辦公、少年警察隊及婦幼警察隊進駐，合計約90餘人，空間更能符合員警需求。可解決自縣市合併以來單位分散問題，且少年婦幼業務屬性相近，共同進駐辦公，有利警察機關指揮及業務橫向聯繫。

此外，舊永康分局駐地位置適中，鄰近永康、大灣交流道及永康火車站，至南市其他區車程皆在30分鐘以內，交通便利，有助於勤業務支援聯繫。

市警局表示，位於新營的北區少年警察隊隊部空間挪出，將由無獨立辦公大樓之保安警察大隊進駐，解決空間不足問題。

市警局強調，統計南市自2011年起至2018年5月底少年觸法案件，新營區方圓20公里約為405人次，永康區方圓20公里則為737人次，幾為前者2倍之譜，又永康行政區少年觸法案件高達184人次，佔全南市少年觸法案件數約16.11%，高居本市各行政區之首，置重點警力於治安事件較高之區域，始能發揮最大執勤效能。

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