身障女坐輪椅專程南下借錢 竟被騙失金

2019-05-30 10:15

〔記者黃建華／高雄報導〕家住北部、行動不便的楊姓女子前天急需用錢，從網路看到借錢廣告，聽從指示南下，錢沒借到，連身上的5千元也被騙走，求助五福二路派出所，警員張庭榕二話不說就自掏腰包拿了3千元助楊女坐高鐵返家，並連她的看護車票一併付清，讓楊女感動不已，事後楊女的友人特別在五福二路派出所臉書專頁PO文感謝，傳為美談。

前（28）日下午3時許，51歲楊姓女子推著輪椅在五福二路派出所前徘徊，似乎需要協助，警員張庭榕在值班台看到立刻上前，並詢問是否有有需要協助的地方。楊女稱家住北部，因急需用錢，在網站上看到借錢廣告，聽從對方指示，由照護員陪同南下，雙方約在左營高鐵站，楊女把身上僅存的新台幣5000元給了對方作借款抵押，對方拿了錢後又指示楊女至新興區亞洲商務大樓，謊稱會有人在該處做進一步接洽，楊女不疑由他前往，等了三個小時都沒看到接洽人員出現，才知受騙。

警員得知其受騙遭遇，立刻幫她作筆錄並開立三聯單，受理完後，楊女不好意思的表示身上的錢都被詐騙集團拿走，正在思考要怎麼回家，警員張庭榕二話不說，就自掏腰包拿了3千元給楊女搭高鐵，並連同婦女照護員的車票一併付清，讓楊女感動不已。

警方並提醒她，時下詐騙手段百百種，下次要拿錢給陌生人前，可以先到任何一間派出所詢問，也希望楊女不要再被騙了。

楊女的黃姓友人事後特別在五福二路派出所臉書專頁PO文感謝張員的義行，傳為美談。

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