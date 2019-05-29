想不開坐窗外 消防雙管齊下救人

2019-05-29 23:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區一處大樓今晚傳出一名男子坐在窗外打算輕生，土城消防分隊人車到場，架氣墊、破門分頭救人，消防員進入屋內接近男子時，男子要消防員別再靠近，雙方一度僵持，隨後確認氣墊架設完成，改採聲東擊西策略，消防員一邊安撫男子，另名隊員佯稱「你的家人到樓下了」，男子往下眺望之際，消防員快手衝上前拉住他，隨即強制送醫，化解一場虛驚。

新北119今晚近9時獲報，土城中央路二段一間大樓傳出男子坐在6樓牆外，打算輕生，土城消防分隊人車到場時，發現患者雙腳坐於窗外，2組隊員分別架設氣墊，在地面防護，另組人員破門入室接近患者，分頭營救，消防員進入屋內後，一度與想輕生男子僵持，擔心冒進刺激男子往下跳，只得先等待氣墊架設。

樓上的消防員得知氣墊架設完成，男子不慎墜落時有所防護，採取較大膽方式，試圖拉回輕生男，但幾次走進男子時，都讓他情緒更激動，要消防員別再靠近，否則他就跳下，因男子掛念家屬，不但呼喚家屬名字，在場消防員靈機一動，直呼OO來了，趁男子往樓下眺望之際，消防員衝上前拉下男子，等待家屬到場，將他強制送醫。

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