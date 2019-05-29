吸毒警遭免職 竟直播嗆「考驗警察辦事效率」遭逮

2019-05-29 23:20

〔記者邱芷柔／屏東報導〕吸毒吸到ㄎㄧㄤ掉了！屏東內埔鄉39歲的廖姓男子，過去曾任職新北市、新竹縣警局，3年前因涉犯毒品案遭到免職，廖男返鄉後竟將自己吸毒的過程拍成影片PO上網，還直嗆「考驗警察的辦事效率」，屏東內埔分局警方看到影片後，今晚立即在廖嫌住處查扣二級毒品安非他命殘渣袋及玻璃球吸食器等證物，訊後將廖嫌依毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

39歲的廖嫌曾任職新北市政府警察局中和分局及新竹縣政府警察局新湖分局，2016年因涉犯毒品案遭到免職，上個月竟將自己吸食安非他命的過程錄影並放上YouTube，不過影片今天才被發現，廖嫌也隨即遭到逮捕。

影片中廖嫌不僅報上自己的身分字號、住址等個資，還直嗆「不需要搜索票，我就在這裡！」疑似吸毒吸到ㄎ一ㄤ掉，影片中廖嫌還不斷秀出自己的結業證書說「沒有一位警察贏得了我」、「海軍三年半，你們當過嗎？」、「我就是要考驗警察的辦事效率」，甚至還點名某3位警察前來抓他，行徑囂張。

內埔警方表示，警方晚間發現廖嫌拍攝的影片後，立即派員前往廖嫌住處查看，在靠近美和科大前即發現形跡可疑的廖嫌，其臉部等處有施用毒品跡象，警方上前詢問時，廖嫌對自己的吸毒行為坦承不諱，並帶著警方前往自己的住處。

警方表示，在廖嫌住處起獲安非他命殘渣袋及玻璃球吸食器，初步檢驗查扣毒品、吸食器及廖嫌尿液，均呈一、二級毒品陽性反應，全案詢後依毒品危害防制條例移送屏東地檢偵辦。

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