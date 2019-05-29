積欠300萬元勞健保 執行署讓「王老吉」擺攤還債

2019-05-29 20:54

〔記者吳政峰／台北報導〕中國知名飲品「王老吉」在台代理商「王老吉茶館股份有限公司」去年擴張太快，積欠逾300萬元勞健保費用，被行政執行署追討，總經理蘇雀貞一度苦惱該如何「還債」，幸好行政執行署新北分署幫忙想法子，一方面讓她分期繳納，一方面提供場地讓她賣飲品清償欠款，製造雙贏局面。

原本從事廣告業的蘇雀貞表示，兩年多前經人從中介紹代理王老吉來台銷售，結合台灣專長特色「手搖飲」，把王老吉的「三花三草」涼水當成基底，加入其他的配料，一時間大獲好評，甚至「反攻大陸」，現在連中國也有王老吉的手搖飲，卻因展店太快，收支無法平衡，積欠了300餘萬元的勞健保費。

蘇雀貞回憶，當時除了要考慮員工的生計，還要繳清欠款，壓力很大，幸好新北分署另闢蹊徑，建議她可分期還款，初期每月繳2萬餘元，並請她在分署每月舉辦的的「123聯合拍賣日」擺攤賣涼茶，將賣得價金來抵償欠款，讓公司繼續生存。此外，新北分署也提供蘇雀貞放置自動販賣機的地方，而販賣王老吉罐裝飲品的所得亦全數繳庫，加速清償時間。

行政執行署署長林慶宗表示，各分署免費提供場地給義務人，透過變賣方式優惠銷售產品，讓義務人得以繳納欠稅欠費，成功打造「暖男」形象，不再背負「合法的討債公司」原罪汙名。

副署長陳盈錦則表示，行政執行署自2001年1月1日成立至今，收了1億753萬件追討案，其中罰鍰比例最高，佔了38%，徵起金額約5429億元；金額最高的則是財稅案件，佔了44%，為了擺脫「討債不留情」的冰冷形象，同仁近年來的執行方式已從單純的執行轉換成施以柔性關懷，方式包括將義務人或其家人轉介給社福機構或就業服務機構、通報地方政府提供協助、愛心捐款及關懷訪視，手段多元，證明絕非「冷機關」！

陳盈錦另提醒，若民眾家中有車輛壞掉多年不知如何報廢，以至於積欠多年牌照費與燃料稅而遭到追繳，可向各分署反映，分署會協助填寫切結報廢申請書代轉監理站，審核通過後，減少後續燃料費負擔，2月25日開辦至今共受理了139件。

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