7月大男嬰哭鬧不休 母情緒失控竟抓兒頭撞地板

2019-05-29 20:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名生下龍鳳胎的媽媽，在家照顧兩個孩子，因7月大兒子哭鬧不休，一時情緒失控，抓住兒子的頭，反覆搖晃撞擊地板，造成兒子腦部受創，視力受損及發展遲緩，新北地檢署今依重傷害罪嫌起訴這名媽媽。

起訴指出，前年11月晚間6時許，這名媽媽因兒子哭個不停、安撫也無效，理智斷線，抓住兒子頭部，反覆搖晃並撞擊地板，翌日下午3時許，兒子出現異狀，媽媽緊急將兒子送往醫院急救，卻不敢告訴家人兒子受傷的真相，推稱：「可能是兒子自己從床上跌下來」。醫師診斷男嬰遭虐，導致頭部嚴重創傷，腦部、視網膜均重創出血，未來視力受損，還會發展遲緩，因此通報新北市政府。

醫師指出，男嬰傷害是短時間內頭部遭受快速前後搖晃或反覆暴力衝擊造成的傷勢，檢方為釐清真相，傳訊同住的男嬰爸媽、姑姑及奶奶，其他3人均通過測謊，僅男嬰媽媽測謊出現不實反應。

男嬰媽媽這才認罪，難過地說，事件發生後，不知家人怎樣看她，所以不敢承認，坦承因一時情緒失控，才會抓兒子頭撞地板，感到很懊悔。

據了解，男嬰母曾向老公反應，一人照顧雙胞胎太累，但男嬰父稱家中經濟無法負擔請保母，母親也得照顧生病的爸爸，無餘力幫忙分擔，拒絕妻子的請求。案發後，男嬰父已請保母照顧女兒。

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